Westfalenpost: Die AfD ist überfordert / Kommentar von Philipp Neumann zu Höckes Parteiausschlussverfahren

Hagen (ots) - Nun also doch: Der thüringische Landeschef JörgHöcke soll aus der AfD ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung warüberfällig. Will die AfD als ernstzunehmende Alternative zu anderendemokratischen Parteien mitspielen, muss sie sich Grenzen setzen. Diehat Höcke bei seiner Rede in Dresden überschritten. Der Inhalt dieserRede, vor allem aber der Stil, in dem Höcke sie gehalten hat, istnicht zu tolerieren. Ein Redner, der sein johlendes Publikumauffordert, eine "Bewegung" zu bilden, der die "dämlicheBewältigungspolitik" kritisiert und eine "erinnerungspolitische Wendeum 180 Grad" fordert, der vergreift sich nicht zufällig in derFormulierung. Das Gleiche gilt für die bewusst zweideutigeBezeichnung "Denkmal der Schande", mit der Höcke dasHolocaust-Mahnmal beschrieb. Auch der Verweis auf ein Strauß-Zitat,wonach man nicht ewig "Vergangenheitsbewältigung alsgesellschaftliche Daueraufgabe" betreiben könne, rettet Höcke nicht.Strauß hatte erkennen lassen, dass er sich von der Nazi-Zeitdistanziert. Höcke tat das in seiner Rede nicht. Die Entscheidung desAfD-Bundesvorstands ist zunächst nicht mehr als ein Signal. Noch istHöcke nicht ausgeschlossen. Der Partei fällt es schwer, sich vonrechtsradikalem oder antisemitischem Gedankengut abzugrenzen. Die AfDmuss sich entscheiden, was für eine Partei sie sein will und ob sieRechtsradikalen eine Heimat bieten will. Mit der Antwort auf dieseFrage ist die Parteispitze überfordert. Der Konflikt um dasAusschlussverfahren ist nur zum Teil Zeichen für einenRichtungsstreit. Er ist vor allem ein Machtkampf gegen ParteichefinFrauke Petry. Fragen nach Charakter und Programm der Partei werden sonicht geklärt.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell