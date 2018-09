Westfalen-Blatt: zur Zukunft der Landwirtschaft

Bielefeld (ots) - Das Klima in der Landwirtschaft ist angespannt.Zwei ungewöhnlich harte Jahre - viel zu nass das eine, viel zutrocken das andere - drücken auf die Erntemengen. Das wiederum zerrtan den Nerven vor allem der Bauern, die große Flächen bewirtschaften,die viel investiert haben und die nun ihre Zinsen bezahlen müssen.Nun weiß der Landwirt zwar nach Jahrzehnten des Kampfes mitEU-Politikern und zuletzt auch mit großen Handelsketten, wie maneigene Sorgen öffentlich machen und damit Druck erzeugen kann.Andererseits neigt er in der Regel nicht zur Panik. Schließlich meintes die Natur grundsätzlich gut mit den Menschen. Ließ sie in derVergangenheit die Ernte mal ein Jahr schlechter ausfallen, dann gabsie im darauf folgenden Jahr oft doppelt. Vielleicht ist das auch derGrund, warum der Präsident des Westfälisch-LippischenLandwirtschaftsverbandes, Johannes Röring, derzeit öffentlich betontgelassen auftritt. Klimawandel? Das lässt sich nach einemJahrhundertsommer nicht beweisen. Da hat Röring sogar recht.Andererseits sind die Aufeinanderfolge von mehreren ungewöhnlichheißen Jahren sowie und die Zunahme von Stürmen und Starkregen nunauch alles andere als ein Gegenbeweis. Mit Blick auf die weltweiterhobenen Daten, die die Klimaerwärmung und die damit verbundenenVeränderungen in der natürlichen Vegetation und Fauna belegen, sindalle Landwirte gut beraten, sich darauf einzustellen. In diesemZusammenhang tut eine unabhängige Agrarforschung not. Was die immerweniger und größer werdenden Konzerne der Agrarchemie erforschen,muss nicht falsch sein. Aber es ist von Unternehmensinteressengeleitet. Im Gegensatz zum Präsidenten des Deutschen Bauernverbandeshält Röring sich mit Forderungen nach sofortigen »Nothilfen« für alleLandwirte zurück. Das ehrt ihn. Auch dass er mehr Wert darauf legt,dass die Klientel steuerlich besser gestellt wird, zeugt von eherlangfristigem Denken. Selbst dass er dafür wirbt, Investitionen inProduktionsumstellungen, die im Interesse des Tierschutzes liegen,hier und da um ein oder zwei Jahre zu verschieben, muss nicht sofortin die Schublade »Interessenpolitik« wandern. Schließlich treffen dieAusgaben vor allem Bauern, die wenig Geld haben, also Kleinbetriebe.Grundsätzlich entscheiden nicht Umfragen über die Zukunft derbäuerlichen Landwirtschaft, sondern die Verkaufszahlen an derLadentheke. Dort sind Ökoprodukte zwar gefragter denn je - aber immernoch auf niedrigem Niveau. Die meisten Verbraucher wollen kein Gift,viel Tierschutz und eine möglichst kleinteilige Landwirtschaft. Dochdazu beitragen wollen sie nur insoweit, als der Preisunterschied zuProdukten der so genannten konventionellen Landwirtschaft nicht zugroß wird.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell