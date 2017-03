Westfalen-Blatt: zur Windkraft

Bielefeld (ots) - Öko-Energie finden wir alle irgendwie gut.Zumindest, wenn wir nicht im Schatten eines Windparks wohnen. Dabeihat der grundsätzlich richtige und notwendige Ausbau der erneuerbarenEnergien - das zeigt die Entwicklung in der Region wie unter einemBrennglas - durchaus seine Tücken. Da wären zum einen die rarerwerdenden Flächen für ertragreiche Windernten. Im Kreis Paderborn istein Streit zwischen der Kreisstadt und Nachbarkommunen entbrannt, die- so meint Paderborns Bürgermeister Michael Dreier - mit weiterengeplanten Windrädern an ihren Grenzen Paderborner Stadtteileregelrecht umzingelten. Und da ist das neue marktorientierteVergütungsmodell via Ausschreibung. Das wird die Kostenvoraussichtlich senken. Gut für die Verbraucher. Aber die Margensinken. Kritiker befürchten, dass das Ausschreibungsmodell kleinereAnbieter wie etwa Bürger-Projekte und Genossenschaften vom Marktverdrängt und Großkonzerne begünstigt. All das zeigt: Windenergie istvor allem ein Geschäft. Und die Zeiten für dieses Geschäft werdenstürmischer.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell