Westfalen-Blatt: zur SPD

Bielefeld (ots) - Was soll man der SPD nach der Bundestagswahleigentlich mehr wünschen? Die erneute Juniorpartnerschaft in einerRegierung Merkel oder die Opposition? Beides ist mittlerweile Mistfür die Genossen. Aber Alternativen gibt es nicht. So dürftig sinddie Aussichten, wenn man den Umfragen glaubt und die nicht vorhandeneWechselstimmung ernst nimmt. Weiter mit Angela Merkel also, aber wiegeht es weiter mit der SPD und Martin Schulz? Möglichkeit eins: Esgibt eine rechnerische Mehrheit für Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün oderein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen. Dann bliebe für dieSPD die Opposition. Das Gute daran: Es gäbe eine echte Opposition.Aktuell haben wir bis auf die Grünen kein ernstzunehmendesGegengewicht, weil die Linkspartei und die AfD dazu aufgrund ihrerrealitätsfernen Politik nicht in der Lage sind. Die SPD hätte nacheiner verlorenen Wahl die gute Chance, sich inhaltlich neu zupositionieren. Aber mit wem als Oppositionsführer? Das hängt vomErgebnis ab. Und: Keiner weiß, ob Martin Schulz dafür in Frage kommt,ob er es will, ob er es kann. Und ob er es überhaupt darf. Gutmöglich, dass die SPD ihn absägt, sollte das Ergebnis tatsächlich soschlecht ausfallen wie die Umfragen das prognostizieren. Wenn MartinSchulz nicht mehr zur Verfügung steht, müsste jemand anderes her.Andrea Nahles vielleicht, neue Linksausrichtung inbegriffen. Ganzgleich ob mit oder ohne Schulz: Die SPD wäre gut beraten, von sichaus in die Opposition zu gehen. Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün oderJamaika wären eventuell Wackelkonstellationen. Das wäre eine Chance,auf die die SPD lauern könnte, wenn die neue Regierung Merkel insStolpern geraten würde. Möglichkeit zwei: Es kommt zu einerFortsetzung der Großen Koalition. Dann hieße der neue Außenministermöglicherweise Martin Schulz. Sigmar Gabriel könnte wiederWirtschaftsminister werden. Nach Neuanfang klingt das nicht. DerPartei würde in einer Regierung Merkel ein weitererSchrumpfungsprozess drohen. Vieles spricht derzeit für Jamaika oderSchwarz-Gelb. Sollte es aber doch zu einer Großen Koalition kommen,würde die Opposition von der AfD angeführt, was einer Katastrophegleichkäme. Wie es mit der SPD weitergeht, wird noch nicht endgültignach der Bundestagswahl entschieden, sondern erst nach der Wahl inNiedersachsen. Bis zum 15. Oktober wird es eine Hängepartie im Bundgeben, weil keine Partei vor der Landtagswahl ein Interesse daranhat, sich festzulegen. Für die SPD könnte es düster werden. DerPartei drohen Niederlagen bei der Bundestagswahl und drei Wochenspäter auch in Niedersachsen. Das wäre der Schlusspunkt eines für dieSPD insgesamt katastrophalen Wahljahres.