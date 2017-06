Westfalen-Blatt: zur Medizin-Fakultät in Bielefeld

Bielefeld (ots) - Mal ehrlich: Dass Ostwestfalen-Lippe einesschönen Tages doch noch eine vollwertige Medizin-Fakultät erhaltenwird, daran glaubten zuletzt nur noch Berufsoptimisten. Zwar gab esauch in den vergangenen Jahren im Landeshaushalt einenErinnerungsposten, doch hatte der reinen Feigenblattcharakter. Diebisherige rot-grüne Landtagsmehrheit, die in der Sache ohnehin nichteinig war, konnte sich auf diese Weise um eine klare Entscheidungherumdrücken. Mit dem unerwarteten Wahlsieg von Schwarz-Gelb hat sichdie Lage schlagartig verändert. Klar - sowohl CDU als auch FDP hattensich im Wahlkampf für die Errichtung einer Medizinfakultät an derUniversität Bielefeld ausgesprochen. Doch dass sich Politiker nacheiner Wahl ihrer Versprechen so eindeutig erinnern wie gesternCDU-Landeschef Armin Laschet und FDP-Hochschulexperte AndreasPinkwart, ist ja auch nicht selbstverständlich. Die zugesagten 50Millionen Euro Startfinanzierung beweisen: Wenn die Bildung einerschwarz-gelben Landesregierung nicht noch auf den letzten Meternscheitert, dann wird das Projekt ernsthaft vorangetrieben. FürOstwestfalen-Lippe eröffnet sich damit eine Chance, die weit übereine Legislaturperiode hinausweist. Der sich zuspitzende Ärztemangelgerade in den ländlichen Regionen Ostwestfalen-Lippes wird sichgewiss nicht allein dadurch auflösen lassen. Eine eigeneMedizinfakultät mit Theorie- und Praxisausbildung aber wertet dieHochschullandschaft auf und vermag in Kombination mit den inBielefeld ja bereits erfolgreich etabliertenGesundheitswissenschaften, einen neuen Wissenschaftsschwerpunkt zuschaffen. Das ist für die Region wahrscheinlich bedeutender als dieFrage, wie viele Minister aus OWL der künftigen Landesregierungangehören. Nun muss die Chance in OWL aber auch ergriffen werden. DieStadt und die Universität Bielefeld müssen schnell die planerischenund baulichen Voraussetzungen schaffen - was angesichts derderzeitigen Kontroverse um die künftige Campus- und Stadtentwicklungnicht ganz trivial erscheint. Dass künftige Landesregierungen dasProjekt ebenso wohlwollend betrachten, ist keineswegs ausgemacht. Dasheißt: Es bleiben vielleicht nur fünf Jahre Zeit, um die Entwicklungunumkehrbar zu machen. Das kann nur gelingen, wenn die Region aneinem Strang zieht. Deshalb müssen auch die Kliniken in Herford undim Kreis Minden-Lübbecke, die als neue Kooperationspartner derUniversität Bochum ja gerade erst mit der praktischenMedizinerausbildung begonnen haben, eingebunden werden. Nicht dasEntweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch muss das Ziel sein. Wieteamfähig ist Ostwestfalen-Lippe wirklich? Diese Frage wird für dasGroßprojekt Medizinfakultät am Ende entscheidend sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell