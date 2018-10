Westfalen-Blatt: zur Landtagswahl in Bayern

Bielefeld (ots) - Nein, der Freistaat geht nicht unter, wenn dieCSU am Sonntag bei der Landtagswahl ihre absolute Mehrheit verliert.Und doch stehen Bayern und die Bundesrepublik vor einem politischenBeben. Es war nicht zu erwarten, dass die politischen Entwicklungender vergangenen zwei, drei Jahre ausgerechnet im Süden der Republikkulminieren. Nun aber sieht es danach aus - der jahrzehntelangenDominanz der CSU zum Trotz. Das politische System befindet sich ineinem tief greifenden Wandel. Die signifikantesten Kennzeichen: DieVolksparteien geraten immer mehr unter Druck, die Ausdifferenzierungdes Parteiensystems verfestigt sich und damit beinahe zwangsläufigverbunden sind kompliziertere Koalitionsbildungen. Nun ist einGroßteil der CSU-Probleme hausgemacht. Die Christsozialen habenoffenkundig ihr über so viele Jahre untrügliches Gespür für Land undLeute verloren. Allein die für jedermann sichtbare Feindschaftzwischen Ministerpräsident Markus Söder und seinem Vorgänger undNoch-Vorsitzenden Horst Seehofer hat dem Ansehen ihrer Partei inBayern erheblichen Schaden zugefügt. Gleichwohl springt die Analysezu kurz, wenn sie nur auf das politische Personal und den Streit mitder Schwesterpartei CDU und allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkelzielt. Denn Söder und Seehofer einte ja der Versuch, die CSUbundesweit so zu positionieren, dass es einer AfD wenigstens daheimnicht bedarf. Dieser Versuch aber darf schon jetzt als krachendgescheitert gelten. Die AfD kann fest mit dem Einzug ins bayerischeParlament rechnen, und wenn ihr das Gleiche zwei Wochen später auchin Hessen gelingt, ist die Partei im Bundestag wie in allen 16Landesparlamenten vertreten. Die AfD wäre endgültig imparlamentarischen System der Bundesrepublik verankert - und für dieetablierten Parteien haben sich bisher weder Ignorieren nochImitieren als probates Mittel des Wettbewerbs erwiesen. Im Gegenteil:Für die SPD stellt sich mitunter gar die Existenzfrage. Weder in denfünf östlichen Bundesländern noch in Baden-Württemberg und Bayernkönnen die Sozialdemokraten noch ernsthaft den Titel Volkspartei fürsich beanspruchen. Längst machen ihnen die Grünen im Westen und Südenund die Linke sowie die AfD im Osten den Rang als zweitstärkste Kraftstreitig. Der Wettstreit von zwei bis vier Mittelparteien hatgravierende Folgen: Verwischung der politischen Profile bis zurUnkenntlichkeit, zunehmender Verzicht auf Koalitionsaussagen, einesteigende Orientierungslosigkeit der Wähler, Regierungsbildung alsbloße Rechenkunst und eine Politik nur noch am kleinsten gemeinsamenNenner entlang. Und da nun auch die CDU zunehmend in denAbwärtsstrudel zu geraten scheint, ist ein Ende dieser Entwicklungnicht absehbar.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell