Westfalen-Blatt: zur IHK-Umfrage

Bielefeld (ots) - Rente mit 63, Mindestlohn, Arbeitszeitgesetz,Einschränkungen der Leiharbeit, Kosten der Energiewende, Sanktionengegen Russland und in Regionen wie OWL der Landesentwicklungsplan:Trotz dieser und weiterer Einschränkungen legt die Wirtschaft nochleicht zu.Harte Grenzen, Importzölle, Brexit und andereAuflösungserscheinungen in der Europäischen Union: Trotz der Gefahrenfür den Freihandel und sogar für den Weltfrieden, trotz Trump, Putinund Erdogan, trotz Orbán, Le Pen und Petry bleibt die Wirtschaftoptimistisch - so optimistisch, dass die Unternehmen in OWL 2017sogar mehr Geld investieren und zusätzliches Personal einstellenwollen.So viel Kraft macht Eindruck. Sie kann aber Politiker im Wahljahrdazu verleiten, die Belastbarkeit der Wirtschaft zu überschätzen.Schon kündigt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz an, die Agenda 2010in Teilen rückgängig zu machen. Wolfgang Schäuble weckt die Hoffnungauf Steuersenkungen. So sehr man über einzelne Maßnahmen diskutierenmag - unterm Strich können die Folgen für die Wirtschaft fatal sein.Gute Zeiten sind wie geschaffen für große Fehler.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell