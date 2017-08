Westfalen-Blatt: zur Gauland-Attacke

Bielefeld (ots) - Die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz musstesich in der Vergangenheit viel Kritik gefallen lassen. Natürlichschreit das konservative Lager auf, sobald von fehlender deutscherLeitkultur die Rede ist. Özoguz hat zwar Recht, wenn sie sagt, dasseher regionale Kulturen, Einwanderung und Vielfalt die deutscheGeschichte geprägt haben. Dennoch dürfte es mehr geben, das unsverbindet, als nur die Sprache. Auch für ihre Bemerkungen dazu, dassin Deutschland anerkannte Asylsuchende in Ausnahmefällenzwischenzeitlich in ihre Herkunftsländer zurück reisen dürfen, gibtes mit etwas gutem Willen durchaus nachvollziehbare Argumente. Aberihre Position hat in der öffentlichen Debatte das falsche Signalgesetzt. Über das Für und Wider ihrer Standpunkte lässt sich streiten- darüber muss sogar gestritten werden. Das ist der Sinn einerdemokratischen Gesellschaftsordnung. Dass AfD-SpitzenkandidatAlexander Gauland diese Gelegenheit allerdings dazu nutzt, mitmenschenfeindlicher Rhetorik - nichts anderes ist es, wenn er von»entsorgen« spricht - auf Stimmenfang zu gehen, darf von unsererGesellschaft niemals akzeptiert werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell