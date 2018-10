Westfalen-Blatt: zum ersten Wolfsgebiet in NRW

Bielefeld (ots) - Beim Thema Wolf gerät das Gebot der Sachlichkeithäufig in Vergessenheit. Berichte über vermeintliche Angriffe aufMenschen haben sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Es ist vielwahrscheinlicher von einem Hund als von einem Wolf gebissen zuwerden. Richtig ist: Der Wolf wird sich weiter ausbreiten. Deswegenmüssen wir uns fragen, wie wir die Bestände regulieren können. Dabeiwird die Zahl der Wölfe ebenso zu regeln sein wie die Frage, inwelchen Regionen sie leben dürfen und wo nicht. An der Nordseeküsteetwa, wo Schafe für den Küstenschutz sorgen, sind Wölfe kaumvorstellbar. Das gilt auch für Ballungsräume. In Schutzzonen, dünnbesiedelten Gebieten und Mittelgebirgslandschaften sollte dieKoexistenz von Wolf und Mensch aber kein Problem sein. Seine Rückkehrist ein Gebot des Artenschutzes - bei aller Abwägung der Gefahren undSchäden für die Herdentierhalter, die selbstverständlich ersetztwerden müssen. Wir können uns schlecht für den Schutz von bedrohtenArten in Afrika einsetzen, wenn wir selbst nicht mit ein paar hundertWölfen zurechtkommen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell