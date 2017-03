Westfalen-Blatt: zum Streit um den Sonntagseinkauf

Bielefeld (ots) - Es ist unfassbar, wie die Gewerkschaft Verdiderzeit den Einzelhandel in Aufruhr versetzt. Sie nutzt die schwammigformulierte Gesetzeslage in NRW schamlos aus, um mit gerichtlicherUnterstützung einen verkaufsoffenen Sonntag nach dem anderen kippenzu lassen. Und das alles nur, weil die Kraft-Regierung in Düsseldorfes versäumt hat, klar zu definieren, wann ein verkaufsoffene Sonntagberechtigt ist. Und so stellt sich nun allerorts die Frage: WelchesStadtfest reicht aus, um auch sonntags die Geschäfte öffnen zudürfen? Der Einsatz von Verdi ist vor allem auch deswegen unfassbar,weil die Gewerkschaft mit ihrem Vorgehen gegen die Interessen dereigenen Mitglieder agiert. Wer dem Handel lukrative Einnahmequellentrocken legt, darf sich nicht wundern, dass das auch Auswirkungen aufdie Belegschaft hat. Ob Bielefeld oder Gütersloh, Paderborn oderHerford: Die in der Regel vier verkaufsoffenen Sonntage sind für dieOWL-Metropolen mehr als nur ein gutes Geschäft für den Handel und dieGastronomie. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Stadtmarketings.Die Städte tun viel, um dem Handel eine attraktive Plattform zubieten. Das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, das hervorragendfunktioniert. Daher sind die Kommunen gut beraten, sich von Verdinicht einschüchtern zu lassen - auch wenn sie Gefahr laufen, verklagtzu werden und vor Gericht zu unterliegen. Gegen inzwischen nur nochvier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr, die von den Kommunen perRatsbeschluss festgelegt werden, kann niemand etwas haben. DieBeschäftigten arbeiten freiwillig fünf Stunden an einem Nachmittag,an dem gut gelaunte Kunden durch die Geschäfte flanieren und bereitsind, Geld auszugeben. Nicht zuletzt gibt es für die MitarbeiterSonntagszuschläge, die die Firmen ihnen bezahlen. Der Einzelhandellebt von klingenden Kassen und nicht von geschlossenen Türen. Amazonund Co. haben immer geöffnet - rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Daswill und kann der Handel nicht. Warum sollten ihm daher bei derohnehin stark limitierten Zahl der Sonntage unnötige Fesseln angelegtwerden? Verdi sieht das anders. Stellt sich also die Frage: Cuibono: Wem nutzt der Vorstoß der Gewerkschaft wirklich? Die Antwortliegt auf der Hand: Nur der Gewerkschaft selbst! Verdi meintoffenbar, auf diese Weise Stärke demonstrieren zu können. Faktischsägt sie aber an dem Ast, auf dem ihre Mitglieder im Einzelhandelsitzen. Der Streit um die Sonderöffnungen muss endgültig beigelegtwerden, vor allem, weil die vier Sonntage längst geübte Praxis sindund die Kirchen sie mittragen. Wieder einmal liegt der schwarze Peterin Düsseldorf. Dort muss nun gehandelt werden - schnell, aber diesmalgründlich. Es gilt, den regulatorischen Irrsinn zu stoppen. Und dasam besten noch vor der Wahl.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell