Westfalen-Blatt: zum Pflege-TÜV

Bielefeld (ots) - Der alte Pflege-TÜV ist bei der politischenHauptuntersuchung zu Recht durchgefallen: falsche Schwerpunkte, zuwenig kundenfreundlich. Der erste Kritikpunkt ist in dem neuenKonzept ausgeräumt. Ein besonders abwechslungsreicher Speisezettelvermag erhebliche Defizite bei der Pflege nicht mehr auszugleichen.Mit der Kundenfreundlichkeit hadern Experten aber auch in derNeufassung. Einerseits dürfen sich die Heime noch immer selbsteinstufen, wenn es um Ausstattung und Angebot geht. Andererseitsverteilt künftig der Medizinische Dienst der Krankenkassen Noten fürdie Pflegequalität. Da müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörigenauch in Zukunft genau hinschauen. Zudem: Die Note »schwerwiegendeQualitätsdefizite« ist streng genommen kein Fall für den Pflege-TÜV,sondern für die Heimaufsicht. Wer sichergehen will, die richtige Wahlzu treffen, der wird sich weiterhin in jedem Heim ein Bild machenmüssen. Wie ist der Umgangston? Wie zugewandt ist das Personal.Kurzum: Wie zufrieden sind die Bewohner? Das sind entscheidendeFragen, die der Pflege-TÜV allein niemals wird beantworten können.