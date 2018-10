Westfalen-Blatt: zum Papst

Bielefeld (ots) - Papst Franziskus haut gerne mal einen raus undstellt das Unfehlbarkeitsdogma in regelmäßigen Abständen auf dieProbe. Er hält es für angemessen, wenn Eltern ihren Kindern ab und zueinen »würdevollen« Klaps verpassen. Und wenn der Nachwuchs Anzeichenhomosexueller Neigungen zeigt, dann sollte er psychiatrisch behandeltwerden. Jetzt der Vergleich von Abtreibung mit Auftragsmord. Wennsich ein Papst nicht gegen die Abtreibung ausspräche, hätte er seinenBeruf verfehlt. Der Schutz des ungeborenen Lebens ist in seinerAbsolutheit so etwas wie das Alleinstellungsmerkmal einerkatholischen Kirche, in der heutzutage ziemlich offen der Fortbestanddes Zölibats in Frage gestellt wird. Inhaltlich geben die Aussagendes Pontifex keine Schlagzeile her. Aber die Schärfe derFormulierungen ist bemerkenswert. Und vor allem: Diese Worte sindunbarmherzig. Ein Kind abzutreiben, das ist für Frauen dieschwierigste Entscheidung im Leben - jahrelange Gewissensbisseinklusive. Der Vergleich mit Auftragsmördern ist neben der Spur.Franziskus hat keinen guten Lauf. Bei der Aufarbeitung der diversenSkandale um Kindesmissbrauch scheint die Bereitschaft zur Aufklärungnicht besonders ausgeprägt zu sein. Auf Auslandsreisen macht er keinegute Figur, und im Vatikan werden seine Gegner mutiger. So hat jüngstErzbischof Carlo Maria Viganò öffentlich den Rücktritt des Papstesgefordert. Viele in Rom sehen in dem Argentinier keinen Theologen,wie sein deutscher Vorgänger Benedikt XVI. einer war. Den Kritikernist er zu politisch. Ein Linkspopulist und lateinamerikanischerBefreiungstheologe, der am Gründonnerstag Muslimen die Füße wäschtund von den Europäern offene Grenzen und offene Herzen fürFlüchtlinge fordert. Ob sein verbaler Fehlgriff beabsichtigt war, umden konservativen Klerus zu beruhigen? Die Antwort bewegt sich imBereich der Spekulation, aber ausgeschlossen ist das nicht. JorgeMario Bergoglio ist eine durchaus ambivalente Persönlichkeit.Einerseits hat er sich im deutschen Streit um die Zulassungprotestantischer Ehepartner zur Kommunion gegen Reinhard KardinalMarx gestellt und dem Protest des Kölner Erzbischofs Rainer MariaWoelki nachgegeben. Andererseits sieht er kein Problem darin, wennnicht-geweihte Priester in abgeschiedenen Regionen die Messe feiern.Es mag durchaus sein, dass Franziskus aus taktischen Gründenwidersprüchliche Positionen vertritt. Zu seinem eher spontanen Wesenpassen solche Winkelzüge aber nicht. Aus dem Vatikan ist eineEntschuldigung bei den Frauen in aller Welt kaum zu erwarten.Gewonnen wäre schon etwas, wenn die katholische Kirche ihre innerenKonflikte nicht weiter austrägt, indem sie Frauen kriminalisiert.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell