Westfalen-Blatt: zum NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Bielefeld (ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat ein klugesUrteil gefällt, die Begründung der Karlsruher Richter ist plausibel.Die Bedingungen für ein NPD-Verbot waren nicht erfüllt. Mit dem nunschon zum zweiten Mal gescheiterten Versuch, die rechtsextreme Parteiverbieten zu lassen, haben auch die über den Bundesrat klagendenLänder eine Schlappe erlitten. Das sollte einmal mehr ein deutlicherHinweis darauf sein, dass die Politik ihre Verantwortung nicht andie Gerichte delegieren kann. Zugleich muss man allerdingsfesthalten, dass die NPD Anfang 2017 anders als zum Zeitpunkt derAntragstellung 2013 eine weitaus geringere politische Relevanz hat.Die rechtsextreme Partei ist auf gutem Weg, sich selbst zuzerstören. Eine akute Gefahr für unseren Rechtsstaat ist die NPDheute nicht - zum Glück! Ein Verbot hätte der Partei nurunnötige Aufmerksamkeit geschenkt. Und schlimmer noch: Es hätteden NPD-Funktionären erlaubt, sich auch noch als eine ArtMärtyrer zu stilisieren. Obendrein gibt es ein praktischesArgument, das von Beginn an gegen das Verbot sprach. Die NPD undihr Umfeld sind leichter zu beobachten als die zahllosenSplittergruppen, die sich nach einem juristisch erzwungenen Ausunweigerlich gebildet hätten. Grundsätzlich muss man festhalten: DerRechtsstaat kann eine Partei verbieten, aber nicht die dazugehörigeGesinnung. Menschenverachtung braucht keine Mitgliedschaft in einerextremistischen Partei. Hier ist die Zivilgesellschaftgefordert. Der Rest ist Sache der Sicherheitsbehörden. Zweifelsohneist es schwer erträglich, dass die NPD nun weiter Geld von demStaat erhält, den sie abschaffen will. Dieser Argwohn allein reichtaber nicht für ein Parteiverbot. Gleichwohl gebe es für denGesetzgeber gerade bei der Parteienfinanzierung Handlungsansätze,ließ Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in seiner Urteilsbegründungerkennen. Schwindende Mitgliederzahlen und eine miserable finanzielleSituation der NPD auf der einen sowie ihr schlechtes Abschneiden beiden jüngsten Landtagswahlen auf der anderen Seite dürfen allerdingsnicht darüber hinwegtäuschen, dass Rechtspopulismus undRechtsextremismus auf erschreckende Weise eine neue Konjunktur inDeutschland erleben. Denn der offenkundige Verfall der NPD hängt jawesentlich damit zusammen, dass nicht wenige ihrer ehemaligenAnhänger inzwischen bei der AfD eine neue politische Heimat gefundenhaben. Was das - besonders im Wahljahr 2017 - heißt? Der Kampf fürden Erhalt unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats, fürHumanität und Liberalität ist nötiger denn je. Mit diesem Urteildes Verfassungsgerichts ist gewiss nichts verloren - mit demSiechtum der NPD allein aber leider auch nichts gewonnen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell