Westfalen-Blatt: zum Medizinstudium in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld (ots) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann machtkeinen Hehl daraus: »Hätten wird die Wahl 2010 nicht verloren, wäredie Medizinfakultät Bielefeld schon am Start.« Bekanntlich ging dieWahl anders aus. Und die Regierung Kraft setzte im Kampf gegen denArztmangel in OWL aufs »Bochumer Modell« - eine Kooperation vonKliniken in den Kreisen Minden und Herford mit der Ruhr-Universität.Eine eigene Medizinfakultät war Rot-Grün zu teuer. Auf die setzt nundie Regierung Laschet. Aber ist es sinnvoll, finanziell wieorganisatorisch, derlei Parallelstrukturen aufrecht zu erhaltenbeziehungsweise erst zu schaffen? Nein. Und so lädt Laumann dieKliniken in Minden und Herford zur Kooperation mit der Uni Bielefeldein. Nur: Sie sind vertraglich noch mindestens acht Jahre an dieRuhr-Uni gebunden, haben Millionen investiert und waren vomBewerbungsverfahren für die Uni-Kliniken der Bielefelder Fakultätsogar ausgeschlossen. Denkbar ungünstige Voraussetzungen für eineZusammenarbeit. Laumann war gestern auch in Minden zu Gast, um seineWertschätzung der Arbeit vor Ort auszudrücken. Das ist bei einemWunsch nach Annäherung aber nur ein Anfang.