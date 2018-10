Westfalen-Blatt: zum Kölner Stadtarchiv

Bielefeld (ots) - Der Eindruck, dass nach maßgeblich von Politikund Behörden verursachten Katastrophen mit Todesopfern die falschenPersonen auf der Anklagebank sitzen, trügt nicht. Ob Loveparade inEssen oder Stadtarchiv in Köln: Die Prozesse dauern viel zu lang oderbeginnen viel zu spät - und sie machen Leute zu Beschuldigten, dieauf Anweisung ihrer amtlich Vorgesetzten gehandelt haben. Bürokratieschafft so viele Zuständigkeiten, dass am Ende niemand verantwortlichist. Schon gar nicht Politiker oder politische Beamte. Dabei wird mandas Gefühl nicht los, dass das genau so gewollt und der Wille zuErmittlung und Aufklärung nicht besonders ausgeprägt ist. Beinormalem Verstand ist ja nicht erklärbar, dass das Kölner Landgerichtnach dem Unglück vom 3. März 2009 beinahe in Zeitnot geraten wäre unddie zehnjährige Verjährungsfrist gerissen hätte. Gleiches gilt fürden laufenden Loveparade-Prozess: Das Unglück passierte am 24. Juli2010, der Strafprozess hat erst Ende 2017 begonnen. Die wirklichVerantwortlichen werden gewiss nicht verurteilt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell