Westfalen-Blatt: zum Koalitionskrach im Fall Amri

Bielefeld (ots) - War die NRW-Ministerpräsidentin gestern trotzallem so gut gelaunt oder wollte sie sich nur nichts anmerken lassen?Während Hannelore Kraft in Düsseldorf die ersten Wahlplakatepräsentierte und dabei maximale Zuversicht auszustrahlen versuchte,gingen die Grünen auf maximale Distanz zum Koalitionspartner SPD.Knapp sieben Wochen vor der Wahl ist in der rot-grünenLandesregierung mächtig Feuer unterm Dach. Die spannende Fragelautet: Kommt da angesichts abstürzender Umfragewerte nur die Panikder Grünen zum Ausdruck oder steckt womöglich doch mehr dahinter? DieSache ist in jedem Fall brisant und noch dazu von großem öffentlichenInteresse, geht es doch um den Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri.Erst vorgestern hatte der Gießener Strafrechtsprofessor BernhardKretschmer erklärt, in Sachen Amri seien den NRW-Behörden keinewesentlichen Versäumnisse anzulasten. Doch dem »Freispruch« durch denSondergutachter folgten prompt Zweifel an dessen Unabhängigkeit -nicht nur von Seiten der Opposition, sondern auch aus den eigenenReihen. »Dass der von der Staatskanzlei beauftragte Sondergutachterüber einen Wechsel an die Universität Bielefeld verhandelt, haben wirGrüne erst aus den Medien erfahren«, gab Grünen-Fraktionschef MehrdadMostofizadeh entrüstet zu Protokoll. Eine Aussage, die zweifelsohnedas Zeug zum handfesten Koalitionskrach hat. Denn Mostofizadeh gingnoch weiter und schlug sogar vor, es »sollte jetzt über eineNeuvergabe nachgedacht werden, wenn sich Zweifel an dem Gutachtenergeben und verfestigen sollten. Denn gerade in einer solchenUntersuchung muss der Gutachter über jeden Zweifel erhaben sein.«Rums, diese Ohrfeige hat gesessen! Einst als Abwehrbollwerk gegeneinen Untersuchungsausschuss im Landtagswahlkampf gedacht, könnte dieIdee mit dem Sonderermittler für Rot-Grün jetzt vollends zumRohrkrepierer werden. Denn den Untersuchungsausschuss im Fall Amrigibt es trotzdem, und nun demontiert sich Rot-Grün auch noch selbst.Das Vertrauen der Wähler in die Regierung dürfte sich so kaumsteigern lassen. Ohnehin steht ja der Verdacht im Raum, dass es derSPD von Anfang an bloß darum ging, ihren schon seit langemumstrittenen Innenminister Ralf Jäger zu entlasten, dem HanneloreKraft bis dato in Nibelungentreue verbunden ist. Erst jüngst warallerdings bekannt geworden, dass auch eine Terrorwarnung desLandeskriminalamtes (LKA) zu Anis Amri in Jägers Ministerium»versickert« sein soll. Es ist unglaublich, was an Fehlern undSchlampereien in dieser Sache offenbar möglich war, ohne dassirgendjemand für irgendetwas verantwortlich zu machen ist. Durchausdenkbar erscheint, dass das bis zum 14. Mai so bleibt. Wenn abernicht, dürfte alles Strahlen der Ministerpräsidentin jäh enden. Undauf die Wahlplakate käme es dann auch nicht mehr an.