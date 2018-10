Westfalen-Blatt: zum Jahresabschluss des Erzbistums Paderborn

Bielefeld (ots) - Die Wirtschaft brummt, dieKirchensteuereinnahmen sprudeln: Das Erzbistum Paderborn profitiertdavon. 4,4 Milliarden Euro beträgt die Bilanzsumme. Das ist sehr vielGeld. Paderborn gilt als eines der reichsten Bistümer in Deutschland.Trotzdem muss wohl auch dort perspektivisch gespart werden. Alleindie bistumsweit 3000 Gebäude verursachen enorme Kosten. Hinzu kommensteigende Ausgaben fürs Personal, für Schulen, Kindertagesstätten unddie Seelsorge sowie vor allem die hohen Rückstellungen für Pensionen.Und sollte die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Jahreneinbrechen, werden sich die Einnahmen entsprechend verringern. Dannwerden sie die stetig sinkende Mitgliederzahl nicht mehr ausgleichenkönnen. Das Erzbistum wird sich in einigen Bereichen verschlanken,gleichzeitig aber neue Angebote finden müssen, um nicht noch mehrGläubige zu verlieren. Es ist Zeit für Veränderung. Nicht zuletzt dieStudie zum Missbrauch in der katholischen Kirche hat zu einemmassiven Vertrauensverlust geführt. Das wird ein steiniger Weg. Aberzumindest am Geld dürfte es vorerst nicht mangeln.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell