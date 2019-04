Westfalen-Blatt: zum Impfen

Bielefeld (ots) - Es bewahrheitet sich immer wieder: Wer wissenwill, wie gut es uns heute geht, muss in alten Zeitungen lesen. ZumBeispiel von der Inspektion der sauerländischen Pockenfront. »Wirhaben die Pocken im Griff, nach menschlichem Ermessen sind alleKontaktpersonen isoliert«, zitierte der »Spiegel« im Februar 1970einen für Seuchenbekämpfung zuständigen NRW-Ministerialrat. DasMagazin berichtete weiter: »In den vier zum Pockensperrgebieterklärten Landkreisen Arnsberg, Warstein, Lippstadt, Wiedenbrückhatten sich bereits 15.000 Einwohner impfen lassen, und tags darauflief im Sperrgebiet eine Massenimpfaktion für 100.000 an.« Dersauerländische Pockenausbruch sei auf einen »Orientreisenden« ausMeschede zurückzuführen gewesen, hieß es. Ein Grenzschutzbeamter aufdem Frankfurter Flughafen habe den Mann passieren lassen, obwohl inseinem Impfpass die Pockenimpfbescheinigung fehlte. Hätte der Beamteaufgepasst, wäre der Reisende in Quarantäne gekommen, kritisierte derMinisterialrat demnach damals. Was als die letzte Pockenepidemie inDeutschland mit vier Toten, rund 20 Erkrankten und um sich greifenderAngst bekannt wurde, fand nämlich zu Zeiten einer Impfpflicht statt.Wer so um die 50 ist, trägt mit hoher Wahrscheinlichkeit alsbleibende Erinnerung an diese Impfpflicht eine Narbe mit sich herum.Eine der Nebenwirkungen. Durchgezogen wurde die von derWeltgesundheitsorganisation ins Leben gerufene Aktion gegen diePocken natürlich trotzdem. Es galt ja, eine potenziell tödlicheKrankheit zu besiegen. 1980 kam endlich die Erfolgsmeldung: DasVirus, das die Menschheit jahrhundertelang terrorisiert hatte, giltseitdem als ausgerottet. Fast 40 Jahre später gibt es nun einenImpfstoff, der gegen den Malariaerreger helfen soll. Der ist längstnicht perfekt, macht aber Hoffnung. In Malawi, bald auch in Ghana undKenia, wird er gerade ausprobiert. In Afrika sterben bislang jährlichrund 250.000 Kinder an Malaria. Wenn der Impfstoff hilft, werdennicht nur die Menschen in Afrika jubeln. Auch die Masern sind eine imschlimmsten Fall tödliche Krankheit. Die Möglichkeit, sieauszurotten, wird hierzulande aber nicht bejubelt. Im Gegenteil: Wirsetzen sie durch Gedankenlosigkeit, Nachlässigkeit oder vereinzeltauch ideologische Sturheit aufs Spiel. Dagegen kann man mit einerPflicht vorgehen - wie damals bei den Pocken. Das scheint inKindergärten, die ja freiwillig besucht werden, rechtlich einfacherals in Grundschulen. Ob das Verfassungsgericht einen Weg findet, wiesich die Schulpflicht und eine Impfpflicht vertragen? Warten wir esmal ab. Und erinnern bis dahin eifrig. An die Impftermine von morgenund die Pockenimpfnarben von gestern. Damit keiner vergisst, wie gutes uns heute eigentlich geht.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell