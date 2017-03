Westfalen-Blatt: zum G9-Volksbegehren

Bielefeld (ots) - Mit ihrem Volksbegehren hat die Initiative »G9jetzt in NRW!« ein mittelschweres politisches Beben in NRW ausgelöst.Plötzlich kündigten alle Parteien an, das Turbo-Abi noch einmalüberdenken zu wollen. Ebenfalls durchschlagskräftig war die Umfrageder Landeselternschaft, die ergeben hatte, dass fast 80 Prozent derbefragen Eltern, Schüler, Lehrer und Direktoren für eine Rückkehr zumneunjährigen Gymnasium plädieren. Jetzt gehen beide Streiter für dasG9 allerdings getrennte Wege - und streiten sich, wie denn dasangestrebte neunjährige Gymnasium aussehen soll. Ein kleines, abernicht zu unterschätzendes Detail hat die Phalanx der G9-Befürwortergespalten: die Festschreibung der Pflichtstundenzahl. Wie sich dieserPassus in der Praxis auswirkt, ist unklar. Wird tatsächlichUnterricht zu Lasten von Haupt-, Real- und Gesamtschulen eingespart?Das NRW-Schulministerium möchte dies nicht kommentieren. Schaden istfür das Projekt »Rückkehr zu G9« aber bereits entstanden. So mancherpotenzielle Unterstützer wird jetzt seine Zustimmung noch einmalüberdenken.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell