Westfalen-Blatt: zum Bundeswehrstandort Augustdorf

Eine Kaserne ist mehr als nur ein Militärlager.Ein Bundeswehrstandort ist immer auch ein Wirtschaftsfaktor. Deshalbdürfen sich die Anrainerkommunen derGeneralfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf zu Recht über dasmit Investitionen in Millionenhöhe verbundene Bekenntnis vonVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zum Standortfreuen. Dadurch werden Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen.Sicherung und Ausbau des Standortes sind für die Menschen in derRegion wichtiger als die Diskussion über den Namen der Kaserne.»Wüstenfuchs« Erwin Rommel, einst einer von HitlersLieblingsgenerälen, ging später auf Distanz zum »Führer« - einwirklicher Widerstandskämpfer war er aber nicht. Weil die Kaserneweiter nach ihm benannt bleiben soll, werden die Diskussionen wohlweitergehen. Sicher spräche nichts dagegen, das Militärlager»Lipperland-Kaserne« zu nennen. Die Brigade dort heißt ja schon so.Eine Umbenennung würde die Zahl der Rechtsextremisten in der Truppeaber nicht automatisch verringern. Gegen falsche Traditionalistenhilft keine Nomenklatur, sondern nur strenges Durchgreifen.