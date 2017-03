Westfalen-Blatt: zum Brexit

Bielefeld (ots) - Die Briten sind für ihren schwarzen Humorbekannt. So lassen sich auch Niederlagen besser ertragen. Wir kennenden berühmten Satz, den Fußballprofi Gary Lineker nach demHalbfinal-Aus gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1990 inItalien sagte: »Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer dieDeutschen.« Was das mit dem Brexit zu tun hat? Gar nichts. EinScheitern im Halbfinale ist sicher nicht mit dem EU-Aus zuvergleichen. Oder doch? Mancher Brite wäre sicher lieber ins Finalegekommen und stattdessen in der EU geblieben... Richtig ist, dass dasVereinigte Königreich Kummer gewohnt ist. Die Schotten, die längsterkannt haben, was auf dem Spiel steht, können aktuell davon ein Liedsingen. Nicht zu vergleichen mit Fußball ist auch, dass der Brexitlänger dauern wird als 90 Minuten. Und möglicherweise wird auch derSchmerz danach noch Ewigkeiten länger zu spüren sein, als das nacheinem verlorenen Fußballspiel der Fall ist. Aber auch das werdenviele Briten genau anders herum sehen. Auch wenn die Engländer es nurunter Zwang zugeben würden: Das knappe Halbfinal-Aus imElfmeterschießen 1990 und schlimmer noch das Ausscheiden sechs Jahrespäter bei der EM im eigenen Land sowie die Niederlage gegen dieDFB-Elf 2010 bei der WM in Südafrika haben das stolze England in einlang anhaltendes Trauma versetzt, von dem es sich wohl nie mehr ganzerholen wird. Nach dem historischen Brexit-Tag wird die Welt zwarnicht untergehen - auch nicht die der Briten. Aber: Trotz allerBekundungen wie »Lasst uns gute Freunde bleiben« (AußenministerGabriel) oder »Wir bleiben ein enger Verbündeter« (PremierministerinTheresa May), die eher Lippenbekenntnissen gleichkommen, ist völligklar, dass nun das große Geschacher anfangen wird. Es geht um Macht,Wirtschaftsinteressen, sehr, sehr viel Geld und nicht zuletzt um dieFrage, wie stark und mächtig die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten istund was vom großen Kuchen am Ende für die Briten übrig bleiben wird.Im zwei Jahre andauernden Scheidungskrieg bis zum endgültigenAustritt am 29. März 2019 müssen mehr als 20000 Gesetze und Regelndurchforstet und möglicherweise geändert werden. Nicht ganz trivialwird auch die Frage sein, wie freizügig das Reisen von Briten inandere EU-Länder oder von EU-Bürgern nach Großbritannien noch seinwird. Da stehen immerhin 60 Millionen Reisen jährlich auf demPrüfstand. Man ahnt schon jetzt, wer langfristig der große Verliererdieses Szenarios werden könnte. Deutschland als stärkstes EU-Land undgrößter Profiteur der Union sicher nicht. Für die Briten ist zubefürchten, dass Gary Lineker mit seiner Fußballweisheit Recht behält- diesmal bezogen auf die Briten und ihr Aus in der EU.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell