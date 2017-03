Westfalen-Blatt: zu hochgerechneten Patiententötungen

Bielefeld (ots) - Kann es sein, dass alljährlich 21000 Patientenin deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen getötet werden? MitLuftinjektionen, falschen Medikamenten, durch Unterlassung... VonMitarbeitern, die der Druck im System so krank macht, dass sie keinenanderen Ausweg sehen, als sich »der Arbeit« kriminell zu entledigen?Pfleger Niels H., inzwischen für immer in Haft, ist die Blaupause fürdergleichen Horrorvorstellungen. Dutzende Patienten hat erumgebracht. Kollegen und Vorgesetzte in Oldenburg schauten lange weg:Man hatte ja so schon genug zu tun, als sich auch noch um»merkwürdige Todesfälle« zu kümmern. Doch Niels H. ist ein Mörder:ein Einzelfall und kein Fallbeispiel für die Folgen von Arbeitsdruck.Buchautor Beine, der den klinischen Alltag in und auswendig kennt,beklagt wohl zu Recht die Bedingungen, unter denen dort oftgearbeitet werden muss. Nur, dass seine Studie keine ist - und eineHochrechnung auf dieser Basis einfach nur sträflich. Wer von 21000Patiententötungen spricht, sollte das untermauern können. Abervielleicht wollte er ja auch nur einen Krimi schreiben: »TatortKrankenhaus« eben.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell