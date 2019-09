Westfalen-Blatt: Wieder Kinderporno-Razzia auf Campingplatz

Bielefeld (ots) - In Ostwestfalen-Lippe hat es erneut eine Razziaauf einem Campingplatz wegen Kinderpornoverdachts gegeben. Dasberichtet das Westfalen-Blatt. Die Polizei habe zwei Wohnwagensichergestellt, schreibt die Zeitung weiter.Die Vorwürfe richten sich gegen einen 56-jährigen Mann, der inHiddenhausen (Kreis Herford) wohnen soll. Dem Bericht zufolge sollder Mann bei der Polizei vernommen worden, später aber wieder auffreien Fuß gesetzt worden sein. Der Verdächtige sei nichtvorbestraft.Die Beamten durchsuchten sowohl die Wohnung des Mannes als auchzwei Wohnwagen auf dem Campingplatz im Herforder Stadtteil Eickum.Anders als im Fall Lügde bestehe hier aber nicht der Verdacht desMissbrauchs.»Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von erheblichenDatenmengen, gespeichert auf PC, Laptops, anderen Medien sowiemehreren hundert CDs, die in den Wohnbereichen des Tatverdächtigensichergestellt werden konnten«, heißt es in einer Erklärung vonPolizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen seien nach einemanonymen Hinweis aufgenommen worden.Bei der Sichtung der Fotos und Videos bekomme die HerforderPolizei Unterstützung unter anderem vom Landeskriminalamt inDüsseldorf, berichtet das Westfalen-Blatt weiter.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell