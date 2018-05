Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zur Loveparade

Bielefeld (ots) - Es ist gar nicht so schwer, sich in die Lage der21 Elternpaare zu versetzen, die am 24. Juli 2010 ihre Kinder bei derLoveparade in Duisburg verloren haben. Was müssen diese Mütter undVäter fühlen, wenn sich der Veranstalter Rainer Schaller knapp achtJahre nach der Katastrophe erstmals vor Gericht einlässt - nicht alsAngeklagter, sondern als Zeuge? Es macht auch Menschen wütend, dienicht betroffen sind, wenn Schaller sagt: »Es ist selbstverständlich,dass ich die moralische Verantwortung übernehme.« SchallersVerantwortung und die des damaligen Duisburger OberbürgermeistersAdolf Sauerland ist nicht moralisch. Sie ist echt. Diese beidenMänner sind keine Sündenböcke für die Öffentlichkeit, sondern bleibendie Hauptverantwortlichen für die Katastrophe. Dass dieStaatsanwaltschaft nicht willens oder nicht in der Lage war, siewegen fahrlässiger Tötung anzuklagen, wirft kein gutes Licht auf dieJustiz. Noch schlimmer ist, dass es siebeneinhalb Jahre bis zumProzessbeginn gedauert hat. Wenn das kein Skandal ist, was dann?Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell