Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zur Entscheidung des OVG Münster, dass ein Album des Rappers Bushido zu Unrecht auf dem Index steht

Bielefeld (ots) - Drei alltagstaugliche Sätze mit »müssen«:Niemand muss, erstens, die computergenerierten Geräusche gut finden,die von Bushido & Co. auf CD veröffentlicht werden. Man muss auch,zweitens, nicht den Texten lauschen, die im Rap aus dem Wörterbuchfür Angeber zusammengestöpselt werden. Und, drittens, muss man sichnicht so aufregen, wenn wieder mal eine Bushido-CD erscheint.Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aber wollteBushidos Album »Sonny Black« unbedingt zensieren. Sonst was? Absturzder Jugend? Untergang des Abendlandes?Saudumme Texte hin, ideologischer Quark her: Was die Prüfstelle davorexerziert hat, belegt nur den Eindruck von Experten, die Deutschenseien ultimative Rechthaber. Im Straßenverkehr. ImGenderkuckucksheim. Im Radio (bitte nur Deutsches). Nur Veganes. NurSport (erhöhte Krankenkassenbeiträge für Sitzkartoffeln). Nurabhängen (Risikobeiträge für Sportler).Die Nation marschiert unter der Fahne heiliger Empörung. Dassjetzt die Richter ein Zeichen dagegen gesetzt haben, musste sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell