Bielefeld (ots) - Die Frage, was Kunst darf und deckt, ist allemalspannend und der Diskurs längst überfällig. Denn machen wir unsnichts vor: Um herabwürdigende Texte in angesagter Musik zu finden,muss man nicht lange suchen. Dass nach dem Eklat bei derEcho-Verleihung noch mal bewusster hingesehen wird, was von manchenKünstlern in dieser Hinsicht dargeboten wird, kann nicht schaden. ImGegenteil: Letztlich setzen vor allem die Konsumenten mit ihrerKaufentscheidung den Rahmen - auch für kalkulierteGrenzüberschreitungen im Hip-Hop.Eine Diskussion darüber tut nicht nur einer Hochschule, sondernauch der Gesellschaft gut. Allerdings haben einige Gegner von »187Strassenbande« die Absage an die Rapper mit Mitteln erzwungen, dieebenso wenig tolerierbar sind wie die von ihnen angeprangertenTextzeilen. Die Botschaft, die die enttäuschten Fans von »187Strassenbande« empfangen haben, ist nun nicht die, diegewaltverherrlichenden Songs kritischer zu hinterfragen. Überspitztformuliert ist es vielmehr genau die falsche: Mit Androhung vonGewalt erreicht man auch sein Ziel.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell