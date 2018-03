Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum islamistischen Terror

Bielefeld (ots) - Während Angela Merkel und Horst Seehofer nochdarüber streiten, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, hatoffenbar erneut ein Islamist in Frankreich zugeschlagen. Es ist wiebei bislang jedem Attentat in unserem Nachbarland: Der Mörder war denBehörden bekannt, war kleinkriminell, wurde observiert, galt offenbarals »Gefährder« - und konnte trotzdem drei Menschen töten. »Wirdachten, dass es keine Radikalisierung gibt«, meinte FrankreichsInnenminister Gérard Collomb. Natürlich kann man denSicherheitsbehörden diese Fehleinschätzung jetzt reflexhaftvorwerfen. Doch das wäre zu billig, weil noch zu wenige Detailsbekannt sind. Klar ist allerdings nicht erst seit Freitag: Wenn diePolizeibehörden personell nicht in der Lage sind, jeden »Gefährder«so zu kontrollieren, dass Anschläge durch diese Personenausgeschlossen werden können, dann gibt es nicht mehr so vieleMöglichkeiten, die Bevölkerung zu schützen. Dass der Staat100-prozentige Sicherheit nicht garantieren kann - geschenkt. Darumgeht es auch gar nicht. Es geht darum, dass die von der Polizei fürpotenzielle Attentäter gehaltenen Personen abgeschoben oder in Haftgenommen werden können - und zwar, weil sie als »Gefährder«eingestuft werden. Das lassen unsere Gesetze im Prinzip auch schonzu, sofern die »Gefährder« keine deutschen Staatsangehörigen sind.Grundlage dafür ist Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes. Und inFrankreich? Zynisch gesagt: Nun hat auch Präsident Emmanuel Macroneinen Terroranschlag. Während der vermeintliche Überflieger nochbeim EU-Gipfel in Brüssel weilte, kondolierte sein AmtsvorgängerFrançois Hollande bereits routiniert den Angehörigen. SeinePräsidentschaft war von islamistischen Attentaten geprägt. DerAnschlag in Trèbes zeigt, dass die von Seehofer angestoßeneIslam-Debatte wichtig ist - auch wenn sie nicht klug geführt wird.Allein die Fragestellung ist schon unsinnig: Gehört der Islam zuDeutschland? Historisch natürlich nicht. Richtig sollte es vielmehrheißen: Welcher Islam soll angesichts von Millionen Muslimen zuDeutschland gehören? Ganz sicher nicht der politische Islam und schongar nicht der salafistische Islam, der Taten wie den jüngstenAnschlag von Trèbes nur zu gern für sich reklamiert.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell