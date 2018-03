Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum Streit EU/USA

Bielefeld (ots) - Da haben die Europäer noch einmal Glück gehabt.Die EU wird die Zölle auf Erdnussbutter und die Motorräder von HarleyDavidson nun vermutlich doch nicht erhöhen müssen. Was auch immerUS-Präsident Donald Trump veranlasste, Europa von Strafzöllen aufStahlimporte auszunehmen: Die Drohung mit Gegenmaßnahmen war es ehernicht. Nehmen wir an, der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier,EU-Kommissarin Cecilia Malström und viele Konzernchefs hatten mitihrer Argumentation Erfolg, bei einem Handelskrieg würden alle, auchdie USA, verlieren. Das Thema ist aber nicht vom Tisch. Schließlichbleibt es bei den Strafzöllen gegen andere, insbesondere gegen China.Erneut ist die EU gefordert, will sie in der Folge nicht selbst nochmehr von Dumpingstahl aus Asien überschwemmt werden. In einem Punkthat der sonst unberechenbare Trump Recht: Der Welthandel hatSchieflagen. Sie in absehbarer Zeit gerade zu rücken, braucht es eineneue Welthandelsrunde und den unbedingten Willen der Staatsführer,einen Handelskrieg zu vermeiden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell