Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum Islam-Unterricht

Bielefeld (ots) - In NRW gibt es seit 2012 islamischenReligionsunterricht als Modellversuch, 19400 Jungen und Mädchen aus230 Schulen nehmen teil. Nicht eine Religionsgemeinschaft bestimmtdie Lehrinhalte, sondern ein Beirat, der zur Hälfte aus Vertreternbesteht, die das Schulministerium unter Beteiligung islamischeOrganisationen bestimmt. Dabei bleibt es nach dem Urteil desOberverwaltungsgerichts Münster zunächst, und das ist gut so. DasGericht begründet das damit, dass die Kläger, nämlich der Zentralratder Muslime in Deutschland und der Islamrat für die BundesrepublikDeutschland, die den Unterricht einführen wollen, zu klein sind, umvon allen Muslimen bis hinunter zu den Moscheegemeinden als religiöseAutorität anerkannt zu werden. Zu begrüßen ist die Klageabweisungaber aus einem Grund, der nicht im Beschluss steht: Der Islamratspricht auch für die Milli-Görüs-Bewegung, deren Ziele lautNRW-Verfassungschutz mit dem Grundgesetz nicht in Einklang stehen.Und vor solchen Einflüssen müssen die Schulen geschützt werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell