Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum Datenskandal

Bielefeld (ots) - Wenn Parteien Wahlen verloren haben, reden ihreVorsitzenden davon, dass sie ihre Politik besser verkaufen müssten.Parteiprogramme und politische Inhalte sollen wie Waren vermarktetund an die Konsumenten gebracht werden - die Wähler. Nun ist Politikkein Produkt wie jedes andere, aber für die Werbeplattform Facebookschon. Ob Modekonzern oder Partei: Mark Zuckerbergs Geschäftsmodell,und nicht nur seines, besteht darin, so viele Daten derFacebook-Nutzer wie möglich zu sammeln und diese Daten an so vieleWerbekunden wie möglich zu verkaufen. Das kann man »SozialesNetzwerk« nennen, muss man aber nicht. Wenn ein Konzern damit 2017einen Nettogewinn von fast 16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftethat, dann klingt der Begriff euphemistisch. Facebook hat heute 2,13Milliarden aktive Nutzer, von denen 1,4 Milliarden täglich auf derPlattform unterwegs sind. Wer sich diese Anzahl Menschen einmal vorAugen führt, der bekommt eine Vorstellung davon, dass Mark Zuckerbergauf Kontaktversuche von Staats- und Regierungschefs westlicherStaaten nicht umgehend reagiert. Was sind schon 82 MillionenEinwohner in Deutschland gegen ein gutes Viertel der gesamtenWeltbevölkerung als Nutzer? Nicht von ungefähr traf Kanzlerin AngelaMerkel (CDU) den Facebook-Chef erst einmal - Ende September 2015 amRande einer Veranstaltung bei den Vereinten Nationen (UN). Auch 500Millionen EU-Bürger werden Zuckerberg wohl kaum dazu bewegen, sich imEuropaparlament zu den Vorgängen um »Cambridge Analytica« befragen zulassen. Aus Sicht von Internetexperten besteht dazu auch kein Grund.Denn streng genommen hat es keinen Missbrauch von Daten gegeben. DieMöglichkeiten, die Facebook bieten, sind bloß geschickt genutztworden. Dass Zuckerberg sich dennoch das Büßergewand übergeworfen undöffentlich geäußert hat, ist der Empörung geschuldet. In anderenNetzwerken wie Twitter werden Nutzer dazu aufgerufen, sich beiFacebook abzumelden. Das sind zwar nur die üblichen Reflexe imInternet, ernst nehmen muss sie der Konzern trotzdem. Und nicht nurFacebook alleine. Aus dem Skandal, der eigentlich keiner ist, könnteeine globale Debatte über die Privatsphäre der Nutzer von Google,Amazon und anderen Internetkonzernen werden. Und diese Debatte kannman sich als Verbraucher und Bürger nur wünschen - weil das weltweiteNetz noch zu oft wie ein rechtsfreier Raum wirkt oder zumindest wieein virtuelles Gebiet, in dem Recht und Gesetz nur mit sehr vielAufwand durchzusetzen sind. Facebook muss endlich erwachsen werdenund sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Im Jahr2022 wird Facebook 18. So lange sollte Zuckerberg nicht warten.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell