Westfalen-Blatt: zu Waffenexporten

Bielefeld (ots) - In der besten aller Welten gäbe es gar keineWaffen, keine Kriege und keine Konflikte. Die Realität ist leidereine andere. Dazu gehört das Leid der Menschen im Jemen. Sie sind dieOpfer des inner-muslimischen Krieges zwischen Sunniten(Saudi-Arabien) und Schiiten (Iran) um die Vormacht in derislamischen Welt, der auch auf dem Boden des Jemen ausgetragen wird.Und vor seinen Küsten, und da kommen die Patrouillenboote aus Wolgastins Spiel. Kritiker der Rüstungsexporte gehen davon aus, dass dieSaudis mit diesen Booten die Seeblockade im Roten Meer und im Golfvon Aden durchsetzen, die mit zur Hungersnot im Jemen beiträgt. DerJemen-Krieg wäre ein Grund gewesen, Waffenlieferungen an die Saudiszu überdenken. Der Fall Khashoggi ist es nicht. Wenn dieBundesregierung wegen des mysteriösen Todes eines Mannes, der alsJournalist firmierte, aber eher ein Aktivist der islamistischenMuslimbrüder war, 300 Werft-Arbeitsplätze im strukturschwachenMecklenburg-Vorpommern riskiert, dann handelt sie falsch. DieEntscheidung muss zurückgenommen werden.