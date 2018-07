Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zum Verbot der Sonntagsöffnung

Bielefeld (ots) - Alle Achtung! Wirtschaftsminister AndreasPinkwart hat starke Nerven. Obwohl Gerichte in NRW schon siebenSonntagsöffnungen abgesagt haben, bezeichnet er das neueLadenschlussgesetz als »rechtssicher«. Man solle die »Kirche im Dorflassen«, empfiehlt der FDP-Politiker selbst nach dem jüngsten Urteilgegen eine Ladenöffnung zu Libori am 5. August im gesamtenPaderborner Stadtbezirk. Die »Kirche im Dorf lassen«, davon verstehensowohl die Paderborner als auch der bodenständige Einzelhandel in derRegion viel. »Nur« sieben verkaufsoffene Sonntage seien nach derGesetzesnovelle abgesagt worden, sagt Pinkwart. Für die Unternehmerheißt das: Sie haben viel in die Vorbereitung und Werbung investiert,bekommen aber in diesen schwierigen Zeiten nichts zurück. Nichtbesser trifft es die Mitarbeiter: Sie haben sich nicht nur aufArbeit, sondern auch auf einen ordentlichen Zusatzverdiensteingestellt. »Nur« sieben erzwungene Absagen bedeuten, dass alleHändler weiter mit Klagen der Gewerkschaft rechnen müssen. Übrigens:Pinkwart wird trotzdem an diesem Sonntag zu Libori nach Paderbornkommen. Nerven hat er.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell