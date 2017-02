Westfalen-Blatt: WESTFALEN-BLATT: syrisches Kind in Bad Salzuflen angeschossen

Bielefeld (ots) - WESTFALEN-BLATTBad Salzuflen: syrisches Kind angeschossenIn Bad Salzuflen (Kreis Lippe/NRW) ist am Sonntagabend eindreijähriges syrisches Kind angeschossen worden. Das erfuhr dasWESTFALEN-BLATT aus Polizeikreisen. Mitarbeiter des Klinikums Herfordhatten die Polizei alarmiert, nachdem die Eltern den verletztenJungen in die Notaufnahme gebracht hatten. Nach den bisherigenErmittlungen der Kripo soll die Familie am Sonntagabend in BadSalzuflen aus ihrem Auto gestiegen sein, als der Junge plötzlichschrie und sich an den Oberkörper fasste. Als die Eltern Blut sahen,packten sie ihr Kind ins Auto und fuhren ins Klinikum Herford. Dortwurde ein Fremdkörper in der Brust festgestellt und entfernt. Es sollsich um eine Luftgewehrkugel gehandelt haben. Lebensgefahr bestandnach Auskunft der Ärzte nicht. Die Mordkommission und derStaatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld ermitteln.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell