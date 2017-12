Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zu Einbruchszahlen

Bielefeld (ots) - Die vorläufigen Einbruchszahlen, die LKA und BKAjetzt veröffentlicht haben, geben Anlass zur Hoffnung. Das zweiteJahr in Folge wird die Zahl der Einbrüche wohl sinken - sowohl in NRWals auch bundesweit.Das ist eine gute Nachricht. Denn ein Einbruch in die eigenen vierWände verletzt das Sicherheitsempfinden wie kaum ein anderesVerbrechen. BKA und LKA führen ihre Erfolge auch auf einen hohenKontroll- und Fahndungsdruck zurück. Das ist aber allenfalls diehalbe Wahrheit: Immer häufiger bleibt es beim Einbruchsversuch, abernicht wegen des Kontroll- und Fahndungsdrucks, sondern ganz einfachdeshalb, weil die Menschen ihre Häuser und Wohnungen besser geschützthaben.Zwar ist es zu begrüßen, dass die Behörden ihr Personal im BereichEinbruchskriminalität verstärkt haben. Diese Polizisten fehlenallerdings bei der Aufklärung anderer Delikte. Und ein Problembleibt: die geringe Aufklärungsquote. 2016 lag sie bei 16,9 Prozent,2015 bei 15,2 Prozent. Insofern hat Polizeigewerkschafter RainerWendt Recht: Es gibt noch keinen Grund zur Entwarnung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell