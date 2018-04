Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielfeld) zu Antisemitismus

Bielefeld (ots) - Wir sollten alle Kippa tragen. Diese Gestebeseitigt zwar nicht den Antisemitismus - so wenig wie nach denAnschlägen von Paris die Eiffelturm-Bilder und Frankreich-Fahnen inFacebook den Terror eliminiert haben. Aber als Zeichen desZusammenhalts ist sie wichtig. Antisemitismus sowie rassistischer undreligiöser Hass dürfen sich nicht einbürgern.Gerade in Deutschland gilt es, den Anfängen zu wehren. Verheerendwaren die Versuche von Bertelsmann und der Musikindustrie, denSkandal um den antisemitischen Rap von Farid Bang und Kollegahzunächst auszusitzen. Das Aus für den »Echo« ist nur folgerichtig.Die Branche wird den Ausfall einer Party, auf der sich die Branchevor allem selbst gefeiert hat, verschmerzen.Das demonstrative Tragen der Kippa ist ein Anfang. Die Diskussionmuss weitergehen - in den Schulen, am Arbeitsplatz, im Bus, Stadion,den sozialen Medien, überall. Es ist nicht jedermanns Sache, sichdurch Kreuz, Kopftuch oder eben das Kappl, wie die Kippa früher imJiddischen hieß, öffentlich zu seiner Religion zu bekennen. Aber esmuss möglich sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell