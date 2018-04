Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zurbegrenzten Teilzeitregelung

Bielefeld (ots) - Die Situation ist grotesk: Auf der einen Seiteklagen viele Firmen so sehr wie noch nie über den Fachkräftemangel.Auf der anderen Seite wollen viele Teilzeitkräfte mehr arbeiten,dürfen aber nicht. Wie so oft auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarktpassen bei diesem Widerspruch Angebot und Nachfrage nicht zusammen.Aber auch innerhalb einer Firma ist es schwierig, die Interessen vonArbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Arbeitszeit immer unter einenHut zu bringen. Neben kurzfristigen Interessen geht es immer auch umlangfristige Planbarkeit - für beide Seiten. Eine zeitlich begrenzteTeilzeitregelung scheint daher auf den ersten Blick ein guterKompromiss zu sein - ein Fortschritt allemal. So weit, so gut. Dochdie Tücke steckt im Detail. Die Pläne sehen so viele Ausnahmen vor,dass Unmut und eine Zweiklassengesellschaft programmiert sind. Sosoll die Regelung nur in Betrieben mit mehr als 45 Mitarbeiterngelten - der Rest guckt in die Röhre. Und da auch in den großenFirmen pro 15 Beschäftigter nur einer den Rechtsanspruch auf diebegrenzte Teilzeit hat, droht ein Hauen und Stechen im Kollegenkreisund manche Klage.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell