Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur neuen Seidenstraße

Bielefeld (ots) - Vorhang auf zum Pekinger Staatstheater. Gezeigtwird das Projektstück »Die Seidenstraße«. Die Kostümbildner setzenvoll auf Prunk. In der Hauptrolle: natürlich der chinesischePräsident Xi Jinping. Wladimir Putin nutzt seinen Auftritt alswichtigster Nebendarsteller, um Stimmung gegen den Hauptfeind USA zumachen. Ein paar Schurken spielen auch mit, doch werden sie auf derBühne nicht so genannt. Sonderapplaus gibt es vor Ort für Italien,weil es aus der Phalanx der skeptischen Europäer ausgeschert ist.Noch ahnt Rom nicht, dass ihm vielleicht nur die Rolle des»nützlichen Idioten« zugedacht wurde. Überhaupt verbergen sichhinter dem glanzvollen Theaterstück handfeste wirtschaftliche, vorallem aber politische Interessen. China nutzt seine Rolle alsHauptdarsteller der Seidenstraße, um andere von sich abhängig zumachen. Das Prinzip ist einfach und im Übrigen in der Kolonial- undNachkolonialzeit auch vom Westen angewandt worden:Infrastrukturmaßnahmen, die vielleicht dem Land, in erster Linieaber China nützen, werden mit chinesischem Kapital und vonchinesischen Arbeitskräften errichtet. Das Geld ist allerdings nurvorgestreckt und muss später zurückgezahlt werden - gut verzinst auchmit politischem Wohlwollen. Vor der Seidenstraße hat China nachdiesem Prinzip schon große Teile Afrikas zu »Partnern« gemacht.Undankbar ist die Rolle des deutschen Wirtschaftsministers PeterAltmaier (CDU). Seine angekündigte nationale Industriepolitik sollteim »Land des Lächelns« normalerweise Stirnrunzeln hervorrufen. DochPeking hat natürlich schon vernommen, dass Altmaier dafür inDeutschland heftig kritisiert wird. Außerdem sind die Interessenchinesischer und deutscher Unternehmen heute so eng miteinanderverwoben, dass die Fäden nicht ohne riesigen Schaden zu entflechtenwären. Zur Erinnerung: Christoph Kolumbus hat, als er eineAlternative zu den Fernhandelswegen nach Asien suchte, Amerikaentdeckt. Das Gleiche könnte Europa erneut passieren.Voraussetzung wäre allerdings ein Präsidentenwechsel in den USA. EinePartnerschaft, die ein gewisses Gegengewicht zumSeidenstraßen-Projekt Chinas sein könnte, gelingt nur mitverlässlichen Spielern - pardon: Staatsführern