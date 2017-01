Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur kommentierten »Mein Kampf«-Ausgabe

Bielefeld (ots) - Von der kommentierten »Mein Kampf«-Ausgabe sind85000 Exemplare verkauft. Ein Bestseller? Es gibt keineVerkaufszahlen, die besagen, ab wann ein Buch ein Bestseller ist.Käufer sind vor allem Lehrer, und es steht zu befürchten, dass siedas Buch im Unterricht einsetzen wollen. Man ahnt, wo das endet.Abiturienten können nicht mal mehr Quellentexte von Sekundärliteraturunterscheiden. Was Inhalte angeht, ist noch viel weniger präsent.Ein Häppchen Antike, eine Prise Mittelalter, obendrauf ein LöffelchenHitler - fertig ist das Weltbild. In diesem Historien-Fast-Food istkein Raum für komplexe Erkenntnisse. Wie hieß es schon in der»Feuerzangenbowle«: Da stelle mer uns mal janz dumm - Hitler alleinwar schuld. Steht in »Mein Kampf«. Wir wussten von nichts.Im Gong zur Pause überhört man, dass die Wissenschaft diesenAberglauben längst pulverisiert hat: »Mein Kampf« erklärt nichts. DieSchüler aber, die man mit dem Pamphlet traktiert, werden wissensmäßigwieder in der Steinzeit katapultiert. Oder war's die Vormoderne?Biedermeier? Egal: 50er Jahre. Nichts, was jungen MenschenOrientierungshilfe im Hier und Jetzt geben könnte.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell