Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur kolonialer Kunst

Bielefeld (ots) - Pas possible. Unmöglich. Keine Chance. Schon vor500 Jahren undenkbar. Seit 1566 gilt in Frankreich ein Gesetz, dasdie Rückführung von Kulturobjekten verbietet, die aus fremden Ländernstammen. Berlin hingegen dreht eine ziemlich elegante Pirouette.Fremdkultur soll dort »Weltbürger schaffen«. Wie? Indem »wir unsereSchätze mit aller Welt teilen«, sagt Neil MacGregor,Gründungsintendant des Humboldt-Forums. Denn was die Berliner Museenzeigen, sei »Weltkulturerbe«. Genau da liegt der Hase im Pfeffer.Seit ausgerechnet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte, innur fünf Jahren die Voraussetzungen für die Restitution desafrikanischen Erbes an Afrika zu schaffen, sind die Forderungen nachRückgabe lauter geworden. Afrikas Staaten verfolgen unzweifelhaftpartikulare - nationale - Interessen. Dem steht der universalistischeAnspruch der europäischen Museen gegenüber, Kultur aus der ganzenWelt eben auch dieser ganzen Welt zu zeigen. Das funktioniert. ImBerliner Naturkundemuseum steht das Skelett eines Brachiosaurus,ausgegraben in Tansania, damals Deutsch-Ostafrika. Aktivisten wie dievom Verein »Postkolonial« stellen zwar Maximalforderungen (sie habenschon von einem an der Fundstelle zu errichtenden Museum fantasiert),aber in Tansanias Hauptstadt Dodoma reagiert man entspannt: VonRückgabe ist keine Rede, man fragt an, ob man an den BerlinerEintrittsgeldern beteiligt werden könnte. Klar! Und man würde gernean der wissenschaftlichen Erforschung des Skeletts teilnehmen. Ja,warum denn nicht! In Dodoma betrachtet man Europas Museen nicht mehrals Räuberkammern. Darauf lässt sich aufbauen. Denn es braucht Zeit,die Umstände zu klären, unter denen die Objekte an die Kolonialmächtekamen. Ferner müssen sich die Museen sorgen, dass zur Restitutionanstehende Objekte nicht im Palast eines lokalen Potentatenverschwinden oder - Devisen! Devisen! - auf Nimmerwiedersehenauktioniert werden. Afrika wird sich ein wenig gedulden müssen.Restitution jetzt und um jeden Preis: pas possible. Aber im Gegenzugsind auch die alten Kolonialmächte gefordert. Drei Punkte: Erstenssieht die Große Koalition, Kulturthemen ganz abhold, sobald das Wort»Raubkunst« fällt, überall nur Nazis, Nazis, Nazis. Dieser Blick musssich weiten. Zweitens muss ein Notarzt her, der das im Koma liegendeHumboldt-Forum lebenserhaltend erstversorgt - dort sollen jadermaleinst die ethnologischen Schätze präsentiert werden. Drittenswäre ein Abkommen vonnöten, das nach dem Vorbild der WashingtonerErklärung (zur NS-Raubkunst) Druck aufbaut, sinnvolle Übereinkünftezu verabreden. Daran, übrigens, arbeitet man. Koloniales Erbe istgemeinsames Erbe. Nicht falls es Raubkunst ist. Aber öfter, als mancheiner wahrhaben will.