Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur geplanten Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe in Paderborn

Bielefeld (ots) - Die Stadt Paderborn steht am kommenden Sonntagvor einer der größten Herausforderungen der Nachkriegsgeschichte,wenn eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkriegentschärft werden muss. In dem Evakuierungsgebiet mit einem Radiusvon 1,5 Kilometern um die Fundstelle leben nicht nur 26.300 Menschen,dort gibt es auch vier Kliniken, fünf Altenheime und ein Hospiz -eine Herkulesaufgabe. Schon jetzt zeigt sich, dass der Bombenfundnicht nur die Stadt, sondern auch die Region näher zusammenrückenlässt. Bürgermeister Michael Dreier spricht von einer Welle derHilfsbereitschaft, die in diesen Tagen in Paderborn ankommt. Kirchen,Vereine, Institutionen und Privatpersonen haben sich mitbemerkenswerten und großherzigen Angeboten für die betroffenenMenschen gemeldet und öffnen ihre Türen für diejenigen, die ihreWohnungen verlassen müssen. Das ist ein großartiges Signal in einerheiklen Situation. Dieses Gemeinschaftgefühl muss aber auchweitergetragen werden. Bei einer derart umfangreichen Evakuierungwird es zwangsläufig auch die eine oder andere Panne geben. Bei derkurzen Vorbereitungszeit über die Osterfeiertage kann nicht jedeEventualität bis ins Detail ausgearbeitet werden. Dann kommt es fürdie Beteiligten darauf an, die jetzt gezeigte Hilfsbereitschaft undSpontanität zu leben und notfalls selbst mit ins Rad zu greifen,statt zu lamentieren. Entscheidend ist einzig und allein dieSicherheit der Betroffenen. Umso unverständlicher ist es daher, dasssich bereits jetzt einige Anwohner der in der Evakuierungszoneliegenden Straßen öffentlich dazu bekennen, ihre Wohnung auf keinenFall zu räumen. Das ist nicht nur leichtsinnig, sondern belastet auchdiejenigen, die durch solche Aktionen möglicherweise länger daraufwarten müssen, in ihre Wohnungen zurückkehren zu können. Denn dassind eben nicht nur Familien, die den Tag bei dem angekündigtenschönen Wetter für einen Ausflug nutzen können, sondern auch alte undbettlägerige Menschen, die sich nach ihrer gewohnten Umgebung sehnen.Nur wenn alle mitziehen, mitdenken und ein Auge auf den Nächstenhaben, ist diese Herausforderung zu bewältigen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell