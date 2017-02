Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur elektronischen Fußfessel

Bielefeld (ots) - Das Kabinett hat eine Änderung des BKA-Gesetzesbeschlossen. Tritt sie in Kraft, darf das Bundeskriminalamtterroristische Gefährder, die noch nicht verurteilt wurden, mitFußfesseln überwachen. Das klingt beruhigend - so lange man nichtgenauer hinsieht. Denn in Deutschland lebt kein einziger Gefährder,der in die Zuständigkeit des BKA fällt. Hätte es das geänderteBKA-Gesetz schon 2016 gegeben, wäre Anis Amri trotzdem nicht miteiner Fußfessel überwacht worden. Denn für ihn war die Polizei NRWzuständig, und in deren Landespolizeigesetz gibt es keineFußfesselregelung. Viel mehr als eine Beruhigungspille für dieBevölkerung ist das geänderte BKA-Gesetz erst einmal nicht. Das giltauch für eine Änderung des Strafgesetzbuches, die JustizministerHeiko Maas (SPD) in gleicher Sache vorgelegt hat. Danach muss einTerrorist mindestens drei Jahre gesessen haben, bevor er eineFußfessel bekommen kann. Weniger beifallsheischender Aktionismus undbesser durchdachte Konzepte - das würde dem Land in diesen Zeiten guttun.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell