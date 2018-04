Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur bevorstehenden Bombenentschärfung in Paderborn

Bielefeld (ots) - Wenn an diesem Sonntag in der PaderbornerSüdstadt die 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe vom Typ HC 4000entschärft wird, die vor Ostern bei Gartenarbeiten gefunden wurde,hält die Stadt für einen Moment den Atem an. Schließlich birgt dieserBlockbuster genannte Bombentyp eine gewaltige Menge Sprengstoff. DerOptimismus der Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass dasVorhaben gelingen wird, trägt aber ebenso zur Entspannung bei wie dievorbildliche erscheinende Organisation der Evakuierung. Um diesegrößte Herausforderung der Paderborner Nachkriegszeit zu bewältigenarbeiten Behörden, Rettungsdienste und Hilfsorganisationen, aber auchVereine, Organisationen und Privatleute Hand in Hand. Ein wichtigesSignal hat Bürgermeister Michael Dreier (CDU) zudem an die Familiegesandt, in deren Garten die Fliegerbombe gefunden wurde. Sie sollnicht mit den Evakuierungskosten belastet werden. Ein solcher Einsatzkostet schnell eine sechsstellige Summe. Dafür geht die Stadt inVorleistung und versucht, sich einen Teil des Geldes von Land undBund zurückzuholen. Diese Aussage ist nicht nur wichtig für dieFamilie, die in diesen aufregenden Tagen ohnehin bereits genug Sorgenhat. Denn wie Hausbesitzer Stefan Werth sagt, lagen auf der Bombe,die in 80 Zentimeter Tiefe entdeckt wurde, Bauschutt undGlassplitter. Das heißt, dass sie womöglich schon vor etlichen Jahrenentdeckt worden war und hätte entschärft werden können. Es ist müßigdarüber zu spekulieren, warum das nicht geschah. Klar ist aber, dassdie Aussicht, im Anschluss an eine Entschärfung eine dicke Rechnungzu erhalten, manchen Grundstückseigentümer auf eine ebenso verwegenewie gefährliche Idee kommen lassen könnte: einen derart brisantenFund, der dort schließlich seit mehr als 70 Jahren liegt, nicht zumelden. Das darf im Sinne der Sicherheit aller auf gar keinen Fallpassieren. Schließlich ist dieser Bombenfund zwar der bislang größtein Paderborn, aber sicher nicht der letzte. Die wichtige Aussage vonDreier fügt sich nahtlos in das Klima der Solidarität ein, das indiesen Tagen in Paderborn gelebt wird, aber auch darüber hinaus inder Region herrscht. Die geplante Evakuierung hat die Menschenzusammenrücken lassen. Sowohl bei dieser Zeitung als auch auf derInternetseite der Stadt und in einer eigens gegründetenFacebookgruppe sind derart viele kreative und großherzigeHilfsangebote für Betroffene eingegangen, dass am Sonntagvoraussichtlich gar nicht alle genutzt werden können. Dabei wurde andie Bedürfnisse von älteren und kranken Menschen ebenso gedacht wiean Familien mit Kindern, aber auch an Haustierbesitzer. Jeder, dersein Zuhause am Sonntag verlassen muss, sollte ein passendes Angebotfinden, um den Tag so unbeschwert wie möglich verleben undhoffentlich schnell in sein unversehrtes Heim zurückkehren zu können.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell