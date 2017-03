Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Zukunft der Senne

Bielefeld (ots) - Selten wurde in der Region so erbittert über einGroßprojekt gestritten wie im Fall des Nationalparks. Auch nach demvorläufigen Aus 2012 war das Kriegsbeil nicht begraben worden. Imneuen Landesentwicklungsplan, der die langfristigen Leitlinien fürNRW vorgibt, taucht er wieder auf. Die Gegner sind auf der Hut.Überraschend kommt jetzt der Vorschlag der OWL-CDU, die Senne nachAufgabe als Militärgelände zum Nationalen Naturerbe zu erklären.Diese Möglichkeit gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt, offensivpropagiert hat sie noch niemand. Die Bezirkskonferenz NaturschutzOWL, in der sich die maßgeblichen Akteure in Sachen Umweltschutzversammeln, favorisiert zwar weiterhin den Nationalpark, begrüßtjedoch den CDU-Vorstoß als Schritt aufeinander zu.Überhaupt, so ist aus den Reihen der Naturschützer zu hören, habesich das Klima in den Gesprächen der Streitparteien verbessert, hinzum konstruktiven Dialog. Bis zu einer Entscheidung über die Zukunftder Senne werden noch Jahre vergehen. Vielleicht ist bis dahin dochein Konsens möglich.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell