Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Zukunft der SPD

Es ist nicht schön, Andrea Nahles dabeizuzusehen, wie sie den Absturz der SPD erklärt und dabei versucht,die Nerven zu behalten. Zumindest noch bis zum 28. Oktober, wenn inHessen gewählt wird und ihrer Partei die nächste Pleite droht.Insgeheim muss die SPD-Chefin ja schon beinahe hoffen, dass es imWiesbadener Landtag wieder für Schwarz-Grün reicht - und wenn nicht,dass ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP zustande kommt. Dennsollte Hessen nur von einer Großen Koalition regiert werden können,wäre das in der SPD - besser gesagt: bei den derzeitigenMeinungsführern - nicht vermittelbar und wahrscheinlich auch nichtschmerzlos durchzusetzen.Nun war es in der langen Geschichte der deutschen Sozialdemokratienoch nie so, dass einer oder eine das Sagen hat und die Parteibedingungslos folgt. Gerade das, diese gewisse Skepsis auch gegenüberdem eigenen Führungspersonal macht die SPD aus. Und in manchenPhasen der Zeitgeschichte schadet ihr das auch.In solch einer Phase befindet sich die SPD jetzt wieder. AndreaNahles hatte sich in der Causa Maaßen bereits verzockt und musstesich von Angela Merkel und Horst Seehofer retten lassen. Sonst gäbees diese Bundesregierung und diese SPD-Vorsitzende nicht mehr. Indieser Position der Schwäche ist es nicht einfach, um die Existenzder Partei und den eigenen Status zu kämpfen - und dabei auch nochSachpolitik zu machen.Aber für wen macht die SPD heute überhaupt Politik? Sie hat mitder CDU-Kanzlerin nicht nur den Mindestlohn eingeführt, sondern nochmehr Versprechen aus ihren Wahlprogrammen umgesetzt. Wer es gut mitder SPD meint, der hält sie für das Opfer ihres eigenen Erfolgs:Diese Partei hat alles erreicht und wird nicht mehr gebraucht. Daskann natürlich nicht ernst gemeint sein.Wenn die SPD im Bund und in einigen Ländern auf die Beine kommenwill, muss sie sich wieder als das verstehen, was sie einmal war: alsArbeiterpartei, Angestellte eingeschlossen. Niedriglohnsektor,Leiharbeit, prekäre Beschäftigung, Zeitverträge - es gibt genug zutun für eine Arbeiterpartei. Erst recht vor dem Hintergrund derDigitalisierung und den Folgen für die Gesellschaft.In absehbarer Zeit wird die Digitalisierung tausende Jobszerstören. Da wird als Korrektiv eine Partei gebraucht, die erkennt,dass selbstfahrende Taxis und Busse keine Errungenschaft sind,sondern eine Bedrohung - weil eben relativ einfache Tätigkeiten fürviele Leute mit geringerer Bildung wegfallen. Und wer glaubt, dassder Taxifahrer sich nebenberuflich zum Software-Entwickler für Uberoder andere Internetkonzerne aus dem Silicon Valley ausbilden lässt,der hat die Welt nicht verstanden. Die SPD muss zurück zu ihrenWurzeln. Und zu diesen Wurzeln gehören nicht unbedingtIdentitätspolitik für alle möglichen Minderheiten und grenzenloseZuwanderung in den deutschen Sozialstaat. Hier liegt vielleicht dasgrößte Dilemma: Es gibt in der Migrationspolitik keinen klaren Kurs,dafür aber eine gespaltene Wählerschaft, die ihr Kreuz bei denGrünen, der AfD oder gar nicht mehr macht.Ganz generell scheint es so, als wäre die jüngere Generation derSPD bei den Grünen besser aufgehoben. Ob beim Bundesparteitag oderbei der Regionalkonferenz in OWL: Hier führt in der Regel derNachwuchs politisch korrekt das Wort und vertritt ideologischePositionen, die in der politischen Alltagspraxis nicht konsensfähigsind. Gesicht dieser Entwicklung ist Kevin Kühnert.Der Bundesvorsitzende der Jusos gilt manchen als Hoffnung. WennKevin Kühnert, ein junger Mann ohne Mandat, die Zukunft der SPDsein soll, dann hat die SPD keine Zukunft.