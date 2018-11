Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Zeitumstellung

Bielefeld (ots) - Mit seinem Vorstoß, die Zeitumstellungabzuschaffen, wollte Jean-Claude Juncker zeigen, dass die EuropäischeUnion auch volksnah sein kann. Jetzt droht der im nächsten Sommerausscheidende EU-Kommissionspräsident seinem Nachfolger ein schönesChaos zu hinterlassen. Juncker hat sein Vorpreschen mit einerOnline-Umfrage legitimiert. 4,6 Millionen, davon drei MillionenDeutsche, der 512 Millionen EU-Bürger nahmen daran teil und sprachensich zu mehr als 80 Prozent für ein Ende der Zeitumstellung aus. Dassind weniger als ein Prozent der EU-Bürger. Daraus einenHandlungsauftrag abzuleiten ist gewagt. Sollte die Zeitumstellung imJahr 2021 tatsächlich enden und sich jedes Land entscheiden, ob esbei der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) bleibt oder die Uhr dauerhaftauf Sommer stellt, wäre Deutschland gut beraten, bei der Normalzeitzu bleiben. Chrono-Mediziner sind sich einig, dass die Sommerzeit,die sich nicht am Zenit der Sonne orientiert und in Herbst und Winterfür mehr Dunkelheit am Morgen sorgen würde, schädlich ist.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell