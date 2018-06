Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Zahl der Azubis in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld (ots) - Gehen die Bäcker und Fleischer den Weg derWagner, Böttcher, Gerber, Seilmacher, Köhler und andererHandwerksberufe, die heute in Deutschland weitgehend ausgestorbensind? Sicher noch nicht in naher Zukunft. Doch wenn sich der Rückgangder Betriebe in dem Tempo der vergangenen zehn Jahre fortsetzt, kannselbst dies nicht mehr ausgeschlossen werden.Die Konkurrenz der Industriebäcker, die zeitgleich mit demRückgang bei den selbstständigen Handwerkern Marktanteile gewinnen,ist preislich kaum zu schlagen. Immer mehr Filialbetriebe helfen sichmit vorgefertigten Teiglingen. Doch mit ihnen kann man sich kaumdurch Qualität am Markt abheben.Der Druck großer Fleisch- und Wurstwaren-Produzenten auf dasFleischerhandwerk begann früher und ist vermutlich heute noch stärkerals bei den Bäckern. Wirklich erschreckend ist der Einbruch bei denAzubis. Ob eine Branche Zukunft hat, misst sich weniger an aktuellenUmsatzzahlen als am Nachwuchs. Gute Ware liefern auchIndustriebetriebe. Doch echte Vielfalt bringt das Handwerk - und dashoffentlich noch lange.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell