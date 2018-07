Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Weltwirtschaft

Bielefeld (ots) - Niemand wünscht sich eine Krise. Doch dieaugenblicklich - noch - gute Konjunktur ist trügerisch. Sie verstelltden Blick auf die Gefahren, denen sich die Weltwirtschaft und vorallem deutsche Unternehmen gegenüber sehen. Die negativen Folgendes von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonfliktswerden nur noch kurze Zeit von den positiven Wirkungen seinerSteuerreform sowie vorgezogenen Lieferungen und Investitionenausländischer Unternehmen in den USA aufgefangen. In dieserschwierigen Lage tut es Europa gut, von China umworben zu werden.Beim gemeinsamen Wirtschaftsgipfel wird gerade die »neuePartnerschaft« beschworen. Dabei ist Peking noch viel weiter vonfairen Handelsbedingungen entfernt als Washington. Das Regimekontrolliert und subventioniert die einheimische Wirtschaft,schottet für sie den Markt ab. Kaum ein ausländischer Investor musstein China nicht schon erfahren, dass Know-how abgezogen undPatentrechte verletzt wurden. Das ist unter Partnern nicht zulässig.Peking weiß es und verspricht Besserung. In der Vergangenheit bliebes bei den Versprechungen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell