Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur WM in Katar

Bielefeld (ots) - Ist das noch Sport, oder ist das nur noch krank?Im Wüstenstaat Katar haben am Wochenende nur 40 von 68Marathon-Läuferinnen das Ziel erreicht, beim 50-Kilometer-Gehen derMänner blieben 14 von 46 auf der Strecke. Weltklassesportler, diemit Rollstühlen von der Strecke gefahren werden, die Infusionenbekommen - wann hat man so etwas je gesehen? Kameraleute, die dashätten filmen wollen, seien behindert worden, berichteteARD-Reporter Burkhard Hupe. Das passt ins Bild. Es war ein Desastermit Ansage. Wegen unmenschlich hoher Temperaturen und der enormenLuftfeuchtigkeit, die das kühlende Verdunsten des Schweißes auf derHaut verhindert, war die Leichtathletik-WM in Katar bereits in denHerbst verlegt worden. Weil das aber nicht reichte, um dieBedingungen halbwegs erträglich zu machen, mussten die Läufer jetztmitten in der Nacht an den Start. Verrückt! Packende Zweikämpfe,persönliche Bestzeiten, Weltrekorde - darum ging es in Doha amWochenende nicht. Denn es half nichts, das Laufen zur Geisterstundeanzusetzen. Mehr als 30 Grad, mehr als 70 Prozent Luftfeuchte - dahieß es für die Läufer nur noch, irgendwie vorwärts zu kommen.Mindestens zwei Sportlerinnen waren schließlich so dehydriert, dasssie die Orientierung verloren. Insofern können sich jene Frauen undMänner, die aufgegeben haben, nur gratulieren, dass sie auf ihrenKörper gehört und sich Schlimmeres erspart haben. DerLeichtathletik-Weltverband IAAF hat schwere Gesundheitsschäden derLäufer in Kauf genommen, als er dem Wüstenstaat, der mitLeichtathletik nichts am Hut hat und jetzt mit leeren Rängen lebenmuss, den Zuschlag gab. Gesundheitsschäden, die man wohlals Kollateralschäden zu buchen bereit war, denn es gehthauptsächlich, wer wüsste das nicht, ums Geld. Nach jahrelangenErmittlungen ist der frühere IAAF-Präsident Lamine Diack (86) seitkurzem wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt. Von 1999 bis 2015führte der Senegalese den Verband, er soll unter anderemBestechungsgelder für vertuschte positive Dopingtests erpressthaben. Untersucht werden außerdem mögliche Millionenzahlungen Katarsan Diacks Sohn. Nach ihm wird schon länger international gefahndet.Stell dir vor, es ist WM, und keiner geht hin - so einfach ist dasfür Sportler leider nicht. Sie sind in großen Teilen gezwungen,sich dem zu unterwerfen, was Funktionäre und Verbände beschließen.Wozu das führen kann, hat man am Wochenende gesehen. DieLeichtathletik WM in Doha - sie wird mit einem einzigartigen Rekordin die Sportgeschichte eingehen: Die Siegeszeit derMarathon-Gewinnerin Ruth Chepngetich war mit 2:32:43 Stunden dielangsamste in der WM-Geschichte - 17 Minuten über der Weltbestzeit.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell