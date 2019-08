Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur WM 2006

Bielefeld (ots) - Deutschland ist in vielerlei Hinsicht ein sehrspezielles Land. Manche von uns glauben, dass sie die Welt rettenkönnten, wenn sie auf Flugreisen und Autofahrten verzichten. Anderesind überzeugt, dass der Mensch ein böses Wesen sei, das nur mitstaatlichen Verboten unter Kontrolle gehalten werden kann. Aufvereinzelte Zeitgenossen mag das sogar zutreffen. Deutsche sindziemlich gut darin, sich selbst zu quälen oder sich selbst zuschaden. Warum sonst kommen die Sieger der vergangenen fünfIronman-Triathlons auf Hawaii aus Deutschland? Warum sonst lassen nurwir zu, dass unsere Schlüsselindustrie vor lauter Klimahysteriesturmreif geschossen wird? Nun also auch noch das Sommermärchen. DieFußball-WM 2006 soll zu einer korrupten Veranstaltung abgeurteiltwerden, die - nach moralischen Gesichtspunkten - nie in Deutschlandhätte stattfinden dürfen, weil die Macher mutmaßlich irgendeinenSchmu gemacht haben. Wie naiv muss man sein? Wie kann man ernsthaftdavon ausgehen, dass ein milliardenschweres Weltereignis wie dieFußball-WM einfach so an das Land vergeben wird, das die besteBewerbung abgibt und alle Voraussetzungen erfüllt? Deutschland hatdas Turnier nicht nur bekommen, weil die Stadien modern sind und dieOrganisation klappt. Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat auf allenKontinenten - ergo: bei allen Kontinentalverbänden - intensiveLobbyarbeit betrieben, um die WM 2006 nach Deutschland zu holen.Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) war sich, noch frisch im Amt,nicht zu schade, mit Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach um dieWelt zu fliegen und sich 1999 in Berlin mit dem Emir von Katar zutreffen. Damit Fifa-Boss Joseph Blatter am 6. Juli 2000 sagenkonnte: »The winner is Deutschland.« Natürlich hatte Schröder einbeachtliches Eigeninteresse: Wäre seine zweite Amtszeit normalverlaufen, hätte er die WM im eigenen Land als Kanzler erlebt - undwäre nach dem Sommermärchen bei einer regulären Bundestagswahl EndeSeptember vermutlich als solcher wiedergewählt worden. Aber es sollteanders kommen. Vor 13 Jahren hat die WM 2006 ein anderes,freundlicheres Land aus Deutschland gemacht, nach innen wie nachaußen. Die Anklage gegen die vier ehemaligen Funktionäre steht nichtohne Grund im Verdacht, diese für viele Menschen schöne Erinnerungnachträglich zu besudeln. Und wie es sich in Deutschland gehört:wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Zu befürchten ist,ähnlich wie bei den Ermittlungen gegen den ehemaligenBundespräsidenten Christian Wulff, vor allem eines: ein Schauprozess,an dessen Ende nichts bleibt. Bis auf die beschädigten Personen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell