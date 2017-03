Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Türkei

Bielefeld (ots) - ist jetzt endlich Ruhe? Vielleicht ein bisschen.Die Ankündigung, dass türkische Politiker im Vorfeld des Referendumsüber den Machtausbau des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan persönlichkeinen Wahlkampf mehr in Deutschland machen wollen, klingt zumindestvernünftig. Ob die Entscheidung in Ankara aus Gründen der Vernunfterfolgt ist oder ein taktisches Manöver der AKP-Regierung dahintersteckt, lässt sich noch nicht sagen. Politiker der islamischgeprägten Partei müssen nicht mehr in Oberhausen, Köln und Hamburgauftreten, um die 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken, die bei unsleben, zu mobilisieren - und sie zu polarisieren und imschlechtesten Fall zu radikalisieren. Denn das ist längst geschehen.Schon am kommenden Montag beginnt die Abstimmung in den 13 türkischenWahllokalen, die in Deutschland bis zum 9. April geöffnet seinwerden. Erst eine Woche später votieren die Türken in ihremHeimatland. Bis dahin wird Erdogan weiter drohen und beleidigen -auch in Richtung Europa und speziell Deutschland. Das sollte sichaushalten lassen. Und allen Politikern - und nicht nur denen - seiangeraten, nicht auf jeden albernen Nazivergleich aus Ankara zureagieren. Auch wenn man sich manchmal wünschen würde, dass AngelaMerkel solche Provokationen kontert: Die Kanzlerin hat imZusammenhang mit dem türkischen Wahlkampf in Deutschland besonnenagiert. Merkels Art im Umgang mit Autokraten und Politmachos istgenerell von pragmatischer Gelassenheit geprägt. Bei Erdogan hatallerdings lange der umstrittene Flüchtlingsdeal eine Rollegespielt. Das Abkommen hat die Regierungschefin erpressbar gemacht -und ihr und der Union geschadet. Die Zeiten sind vorbei, weilErdogans Drohung, den Flüchtlingsdeal zu kündigen, nicht mehr zieht.Zum einen ist die Zahl der Menschen, die aus den türkischen Lagernweiter nach Europa ziehen wollen, nicht mehr so groß wie noch voreinem Jahr. Und zum anderen erweisen sich die griechischen Inseln alsSackgasse. Das Risiko, auf dem Weg nach Norden irgendwosteckenzubleiben, ist groß und wirkt abschreckend. Erdogan weiß, dasssein Bluff eine leere Drohung ist. Und er ist Pragmatiker genug, dasGeld aus Brüssel zu nehmen und sich mit der Lage zu arrangieren. Sosehr der türkische Präsident als Demagoge auftritt, so flexibelagiert er, wenn es um türkische - also seine - Interessen geht. Dashat er im Verhältnis zu Putin gezeigt. Schon jetzt stellt sich dieFrage: Was wäre, wenn Erdogan das Referendum verlöre? In extremenAKP-Kreisen räsoniert man über Bürgerkrieg. Klar ist: EineNiederlage könnte die Türkei und die Türken noch tiefer spalten. Dannwäre es schlagartig vorbei mit dem bisschen Ruhe. Auch bei uns.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell